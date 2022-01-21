Жителей Острова приглашают на работу на корейское предприятие

10:13, 21 января 2022, ПАИ

Островичей, желающих трудоустроиться, приглашают 8 февраля в 11:00 в центр занятости (Остров, переулок Кирпичный, 2), где состоится собеседование по подбору кадров на корейское предприятие «Йура Корпорейшн РУС». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Островского района.

Отмечается, что предприятие занимается производством электрической проводки для автомобилей Hyundai. Требуются операторы конвейера. Опыт работы необязателен. Зарплата 28 000 рублей, выплата своевременная, официальное трудоустройство.

Предприятие находится в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии, 6а (территория завода ДСК), контактный телефон 8 (8112)72-20-27. Предприятие осуществляет автобусные развозки работников по Пскову и Острову.