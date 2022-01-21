Депутатов гордумы Пскова и их семьи привили от коронавируса на выездной вакцинации

10:28, 21 января 2022, ПАИ

20 января в Псковской городской Думе прошла выездная ревакцинация от коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Ревакцинацию первым компонентом российской вакцины «Спутник V» прошли депутаты Псковской городской Думы, помощники депутатов, сотрудники аппарата, а также члены их семей.

Перед процедурой производился необходимый медицинский осмотр (замер температуры и давления, уровня кислорода в крови). Процедура включает в себя два этапа. На первом - получение первого компонента вакцины и через 3 недели - второго.

«Удобство выездной бригады в том, что вакцинация работников проходит в кратчайшие сроки без отрыва от производства. Через установленный интервал выполняется повторный выезд. Напоминаю псковичам о необходимости пройти ревакцинацию. Только от каждого из нас зависит наша жизнь и здоровье наших близких!» - прокомментировала глава города Елена Полонская.