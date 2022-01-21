Новый автобусный маршрут свяжет Псков с Минском

10:46, 21 января 2022, ПАИ

Новый автобусный маршрут свяжет Псков с Минском. Его открывает международный автобусный оператор Lux Express Group, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Первый рейс на линии состоится 2 февраля, предусмотрено по три ночных отправления в неделю в каждую сторону. Помимо места пересечения границы Долосцы-Юховичи, автобусы будут останавливаться в Полоцке.

Воспользоваться автобусными рейсами между Псковом и Минском пока могут только граждане России и Белоруссии, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Туристические поездки в настоящий момент запрещены. Маршрут будет удобен для граждан России, отправляющихся в белорусские санатории.

В случае высокого спроса на поездки между Псковом и белорусскими городами в компании готовы рассмотреть возможность увеличения количества отправлений на этой линии.