Псковская организация чеченской культуры «Барт» присоединилась к профсоюзам

11:18, 21 января 2022, ПАИ

21 января члены Псковской областной общественной организации чеченской культуры «Барт» (Единство) создали первичную профсоюзную организацию. Профком ПРОО «Барт» будет входить в Псковскую областную организацию Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, сообщили Псковскому агентству информации в облсовпрофе.

Руководитель Псковского обкома профсоюза Игорь Иванов совместно с руководителем Отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг СОП «Псковский облсовпроф» Ирэной Заблоцкой провели встречу с председателем организации ПРОО «Барт» Саидом-Хасаном Дукаевым и активистами.

После представители организации провели учредительное собрание профкома, избрали руководящие органы, казначея и ревизора. Первым в ряды профсоюза вступил председатель организации ПРОО «Барт».

Саид-Хасан Дукаев заявил, что знаком с профсоюзной работой, так как в студенческие годы был активистом профсоюза студенчества в Псковском педагогическом институте, где обучался на историческом факультете. Вуз он окончил в 1989 году. Председатель организации отметил, что консолидация всегда идёт на пользу всем, и напомнил о совпадении лозунгов: «Барт» переводится с чеченского языка как «Единство», а лозунг профсоюзов - «Единство, солидарность, справедливость». «Будем вместе налаживать социальное партнёрство на благо наших товарищей», – заявил Саид-Хасан Дукаев.

Игорь Иванов поблагодарил его и коллег за решение создать профсоюзный орган в общественной организации и ещё в одном коммерческом предприятии сферы торговли – ООО «Дукас».

Ирэна Заблоцкая довела до новых активистов профсоюза основные цели и задачи Псковского облсовпрофа, а также рассказала о гарантиях в части оздоровления и получения санаторно-курортного лечения для членов профсоюза в ЛПУ «Хилово», «Голубые озёра», «Черёха» и «Алоль». Следующим этапом совместной работы будет разработка и подписание коллективного договора на предприятии и в общественной организации.

Игорь Иванов высоко оценил работу отраслевого профсоюза. Он подчеркнул, что налаживание дружбы и сотрудничества с национальными диаспорами и землячествами ведет к укреплению связей, обеспечивает стабильность и рост профчленства.

«Обком профсоюза работников инновационных и малых предприятий в последнее время показывает хорошую работоспособность, усилил деятельность по созданию новых профсоюзных первичных организаций, активно проводит работу по направлению социального партнёрства, показывая хорошие показатели по росту численности в рядах профсоюзов. Псковский облсовпроф всецело поддерживает данную работу и всегда готов оказать правовую и социальную помощь и поддержку новым профсоюзным первичным организациям», – заявил Игорь Иванов.