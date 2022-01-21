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Происшествия

Двое друзей в Невеле угнали автомобиль у приятеля

В Невеле двое друзей угнали автомобиль у приятеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.  

20 января ночью двое ехавших на автомобиле горожан забуксовали на скользкой дороге и, не справившись с управлением, съехали в кювет. Один из них – безработный 18-летний местный житель – сказал приятелю, что сходит к знакомому, у которого есть иномарка, с помощью которой они смогут вытащить свою машину из кювета.

Однако знакомый свой автомобиль предоставить отказался. Тогда мужчина взял ключи от его «Фольксвагена», стоявшего на улице Войкова в Невеле, и уехал на нем. Но вытаскивать свою машину с помощью чужой иномарки они с товарищем не стали, а решили поехать на ней покататься. Затем угнанный «Фольксваген» они бросили в районе площади К. Маркса и отправились по домам.

Автовладелец заявил об угоне в полицию. Правоохранители установили личности угонщиков, а также нашли автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что у фигуранта не было даже водительского удостоверения.

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