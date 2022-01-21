Суд прекратил уголовное дело в отношении великолучанина, угрожавшего сожительнице убийством

11:33, 21 января 2022, ПАИ

Мировым судьей судебного участка № 39 города Великие Луки прекращено уголовное дело в отношении 36-летнего великолучанина, обвиняемого в совершении угрозы убийством, сообщается в объединенной пресс-службе судов региона.

Летом 2021 года мужчина в ходе конфликта с сожительницей, с целью напугать, но не желая убить, схватил ее рукой за шею и стал душить, от чего последняя ощутила удушье, при этом обвиняемый сказал: «Я тебя убью!»

Высказанную угрозу потерпевшая восприняла реально и полагала, что сожитель намерен её убить, поскольку вел себя по отношению к ней агрессивно, угрозу сопровождал применением физического насилия, от которого потерпевшая почувствовала удушение, и не могла оказать сопротивление в силу его физического превосходства.

В ходе судебного заседания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон и пояснила, что мужчина перед ней извинился, она его простила, претензий к нему не имеет.

Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.