Услуги нянь в России стали востребованнее на 57%

11:38, 21 января 2022, ПАИ

Услуги нянь стали востребованнее на 57% среди россиян в 2021 году, сообщается в результатах аналитики «Авито услуг».

По всей стране спрос на нянь на «Авито услугах» вырос на 57% год к году. Эксперты платформы выяснили, в каких городах за прошедший год к няням обращались чаще всего, где их услуги обошлись дороже, а где цены были наиболее демократичными.

Чаще всего искали помощниц родители из Екатеринбурга (спрос за год вырос на 118%), Липецка (+99%), Перми (+85%), Воронежа (+84%) и Тюмени (+78%).

В Липецке количество предложений от нянь за 2021 год увеличилось на 37%. Ростовчане в прошедшем году решили воздержаться от посторонней помощи и проводили с детьми все свое время - там спрос упал на 2%.