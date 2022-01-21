101-летний ветеран Владимир Сватиков скончался в Пскове

11:44, 21 января 2022, ПАИ

19 января на 102-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Владимир Сватиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.

Владимир Сватиков родился 15 июля 1920 года. До войны молодой человек учился в Ворошиловградском педагогическом институте, где была военная кафедра, там он получил звание сержанта. Владимир Сватиков прошел всю войну, участвовал в оборонительных боях под Москвой, освобождал Прибалтику, брал Вену и Будапешт, был награжден тремя орденами Красной Звезды и двумя орденами Отечественной войны, более чем 30 боевыми и памятными медалями.

Был призван на войну из Луганска и начал службу командиром артиллерийского орудия под Барановичами в Белоруссии. Окончание войны старший лейтенант встретил под Прагой, он был комсоргом артиллерийской бригады. После войны фронтовик окончил заочно Высшее Ивановское военное политическое училище.

В послевоенное время Владимир Сватиков был начальником артиллерии 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии. После работал в военном госпитале, директором Книготорга, в газовом хозяйстве города Пскова.

В 1990 году его сын Евгений, врач по профессии, переехал в Германию в город Росток. Сватиков-старший прожил у сына несколько лет, но в 2021 году вернулся в Псков.

Администрация города Пскова выразила соболезнования родным и близким Владимира Сватикова в связи с тяжелой утратой.

Похороны состоятся 22 января.