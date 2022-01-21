Участки дорог закроют в Псковской области для проведения тренировочных сборов по авторалли

11:49, 21 января 2022, ПАИ

24, 25 января на территории Опочецкого и Бежаницкого районов Псковской области планируется проведение тренировочных сборов по авторалли, сообщается в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи с этим вводится временное ограничение движения транспортных средств по участкам следующих дорог:

24 января с 10:00 до 18:00 временно ограничат движение транспорта по дороге Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Дорожково и от деревни Дорожково до деревни Бардово Бежаницкого района.

25 января с 10:00 до 18:00 будет перекрыт участок дороги Бежаницы – Кудеверь – Болготово от деревни Духново до деревни Шагино и от деревни Шагино до деревни Курочкино Опочецкого района.