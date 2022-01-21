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Общество

План по вакцинации от гриппа выполнили в Псковской области

В Псковской области план по вакцинации населения от гриппа выполнен на 100%. Привито почти 360 тысяч взрослых и 67,5 тысячи детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Также Псковской области продолжается прививочная кампания от COVID-19. Вакцинированы более 274 тысяч жителей региона, что составляет 68% от запланированного количества.

Два муниципалитета — Псковский и Себежский — уже выполнили план по вакцинации. В числе лидеров по иммунизации граждан также Палкинский, Пушкиногорский, Порховский и Стругокрасненский районы. Вместе с тем в Красногородском, Усвятском и Пыталовском районах показатель вакцинации не достигает 50%.

Для оказания услуг по вакцинации граждан в регионе работает 36 стационарных и 9 мобильных пунктов, а также 23 выездные бригады.

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