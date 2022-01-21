На 14,1% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Псковской области

11:55, 21 января 2022, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выше порогового уровня для населения в целом на 14,1 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Больше всего – на 203,5 % – эпидпорог превышен в возрастной группе от 15 лет и старше, на 173,19 % – в возрастной группе от 7 до 14 лет, на 24,14 % – в возрастной группе от 0 до 2 лет, на 10,8 % – от 3 до 6 лет.

Отмечается, что с 10 по 16 января заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 16,21 % и составила 65,37 на 100 тысяч населения, за минувшую неделю зарегистрировано 4 093 случая заболеваемости ОРВИ и гриппом.