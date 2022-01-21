План вакцинации детей от гриппа в Псковской области перевыполнен на 6,7 %

12:08, 21 января 2022, ПАИ

План вакцинации детей от гриппа в Псковской области перевыполнен на 6,7 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

По состоянию на 17 января в регионе от гриппа привито 72 040 детей, что превышает план (67 500 детей) на 6,7 %.

Отмечается, что вакцина для детей израсходована на 100 %.

В целом в Псковской области план иммунизации населения против гриппа выполнен на 73,5 % (359 780 человек).