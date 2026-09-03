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Общество

Токарь из Великих Лук представляет Псковскую область в финале конкурса «Лучший по профессии»

Сергей Токабаев – токарь шестого разряда ЗАО «ЗЭТО», победитель регионального этапа конкурса представляет Псковскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проходит 3-4 сентября в Пензенской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения.

Фото ПАИ предоставили в пресс-службе областного центра занятости населения

Сергей Токабаев имеет 16-летний стаж работы, высшее образование по специальности «строительство» (ПсковГУ) и диплом Великолукского политехнического колледжа. На региональном этапе он занял первое место, показав высокий профессионализм.

На федеральном этапе конкурсантам предстоит выполнить практическое задание на токарных станках пензенского производства серии СТ16К20: обработать детали, нарезать резьбу, работать с алюминиевыми сплавами. Также участников ждут проверка теоретических знаний и тест по технике безопасности. Однако точное задание конкурсанты узнают прямо перед стартом профессиональных состязаний.

Призовой фонд конкурса – один миллион рублей за первое место, 500 тысяч за второе и 300 тысяч за третье. Победитель дополнительно получит профессиональный токарный станок. Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках нацпроекта «Кадры» с целью повышения престижа рабочих специальностей и выявления талантливых кадров.

Ранее сообщалось, что более семи тысяч вакансий открыто на рынке труда в Псковской области.

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