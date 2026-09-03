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Директор городской библиотечной системы Пскова стала гостьей программы «Минкульт». Главное

Гостьей программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала директор городской библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко. Речь шла о том, как живёт и развивается псковская Василёвка в обновлённом здании бывшего кинотеатра «Октябрь», что предалагают читателям псковские библиотеки.

Главное:

- Псковичи могут читать и слушать книги бесплатно — в библиотеке имени Василёва работает доступ к сервису «ЛитРес». Чтобы получить электронную или аудиокнигу, достаточно прийти в библиотеку с паспортом и записаться. Книга выдаётся на две недели — её можно читать на смартфоне, планшете или слушать в наушниках.

- Интерес к печатной книге сохраняется — псковичи по-прежнему любят брать издания домой, листать и перечитывать.

- Книжная ярмарка под открытым небом станет одной из площадок литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдёт в Пскове с 23 по 27 сентября. Шатры с книгами разместят рядом с историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василёва.

- Почти в каждой библиотеке имеется фонд редкой книги. «У нас есть репринты трудов Ивана Ивановича Василёва, книги начала XX века. Всё это экспонируется в витринах, но можно и полистать. Только в белых перчатках, чтобы не травмировать страницы», — уточнила директор.

- За последние годы в библиотеках Пскова изменился кадровый состав. Если раньше с читателями чаще всего общались женщины, то сегодня почти треть библиотечных сотрудников — мужчины. «У нас и мужчины в библиотеках работают. Их стало намного больше: зайдите в Василёвку или Центральную городскую библиотеку - и увидите за стойкой парней 25-30 лет», — рассказала Людмила Слабченко.

- Библиотекари сегодня — не просто хранители книг, а проводники в мир литературы. «Библиотекарь должен быть максимально доброжелательным, начитанным и постоянно учиться. Он должен уметь рассказать о книге так, чтобы люди захотели её прочитать», - подчеркнула директор муниципальных библиотек.

- Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва работает в связке с Туристским информационным центром Псковской области. Совместно готовим к выпуску путеводитель «Литературный Псков», который представляет собой карту мест, связанных с писателями и поэтами Псковщины.

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