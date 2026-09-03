Поддержку участников СВО обсудил сенатор Алексей Наумец с жителями Себежского района
Сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Себеж сегодня, 3 сентября. Об этом пишет газета «Призыв».
На встрече присутствовали участники СВО и члены их семей, депутат Госдумы Александр Козловский, координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском районе Дарья Козьякова, представители администрации, депутатов и организаций Себежского муниципалитета.
За круглым столом участники обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в трудоустройстве, материальной и психологической помощи, адаптации после возвращения с фронта.
В индивидуальном порядке рассмотрены обращения, требующие помощи сенатора и депутата Госдумы.
Ранее сенатор Алексей Наумец посетил Пушкиногорский район.
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