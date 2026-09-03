Поддержку участников СВО обсудил сенатор Алексей Наумец с жителями Себежского района

16:53, 03 сентября 2026, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Себеж сегодня, 3 сентября. Об этом пишет газета «Призыв».

На встрече присутствовали участники СВО и члены их семей, депутат Госдумы Александр Козловский, координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском районе Дарья Козьякова, представители администрации, депутатов и организаций Себежского муниципалитета.

За круглым столом участники обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в трудоустройстве, материальной и психологической помощи, адаптации после возвращения с фронта.

В индивидуальном порядке рассмотрены обращения, требующие помощи сенатора и депутата Госдумы.

Ранее сенатор Алексей Наумец посетил Пушкиногорский район.