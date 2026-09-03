Мощи святителя Спиридона прибыли из Пскова в Смоленск

16:43, 03 сентября 2026, ПАИ

Десница святителя Спиридона Тримифунтского доставлена в Смоленск для поклонения верующих, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в MAX. Ковчег с мощами прибыл из Пскова, где пребывал до 18:00 2 сентября.

В Свято-Успенском кафедральном соборе святыню встретили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор с духовенством, а также делегация Керкирской митрополии, сопровождающая мощи.

Святитель Спиридон, родившийся около 270 года на Кипре и бывший епископом в селении Тримифунт, при жизни прославился прозорливостью, исцелениями и чудотворениями. Православные христиане почитают его как скорого помощника в печалях и скорбях. До Смоленска ковчег уже побывал в Чебоксарах, Казани, Дивеевском монастыре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Пскове. На Смоленской земле святыня будет находиться два дня.

Напомним, 17 августа десница святителя покинула греческий остров Корфу. На Псковскую землю святыня прибыла 31 августа по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил, что из более чем тысячи городов России Псков вошёл в число 15 населённых пунктов, которые удостоились принесения десницы святителя Спиридона. За несколько дней в Пскове деснице святителя Спиридона Тримифунтского поклонились 20 тысяч верующих.