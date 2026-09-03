Тысячу лет спустя в Псковской области нашли редкую деталь от навесного замка

16:50, 03 сентября 2026, ПАИ

В поселении викингов Горожане в Новосокольническом районе во время раскопок обнаружена деталь средневекового навесного замка. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».

Находка сделана при исследовании заполнения одной из ям. Археологи обнаружили целую дужку цилиндрического замка с хорошо сохранившимися пружинами. Такие замки относятся к типу А по классификации советского археолога Бориса Колчина.

Цилиндрические навесные замки вошли в обиход на Руси в X веке. Их появление традиционно связывают с Северной Европой, однако это не означает, что все подобные изделия, найденные на территории Древней Руси, были привезены из Скандинавии. По данным археологов, местные кузнецы достаточно быстро освоили технологию их изготовления.

Для Горожан новая находка представляет особый интерес. До этого замок на поселении встречался лишь однажды: был найден небольшой кубический латунный замочек для ларца. Однако его дужка не сохранилась.

Теперь к уже обнаруженным на поселении ключам добавилась и деталь замка, что позволило археологам с юмором отметить: «К нашим ключикам и замочек нашёлся».

Ранее сообщалось, что в поселении Горожане археологи обнаружили скандинавскую привеску‑амулет — так называемый молоточек Тора, костяную пуговицу отличной сохранности и несколько артефактов из повседневной бытовой жизни поселения.