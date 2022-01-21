КамАЗ столкнулся с тремя автомобилями в Пскове

12:31, 21 января 2022, ПАИ

Сегодня, 21 января, возле дома №6 на улице Ратной КамАЗ столкнулся с тремя автомобилями в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.



Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области



Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области



Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области



Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области



Фото: ГИБДД УМВД России по Псковской области









По предварительной информации, водитель автомобиля КамАЗ вывозил снег с территории города и не обеспечил безопасную дистанцию на дороге. В результате произошло столкновение грузового автомобиля с автомобилями марок Land Rover , BMW и Cadillac.

На месте происшествия пострадавших нет. Четыре автомобиля получили технические повреждения. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.