Директор городской библиотечной системы Пскова станет гостьей программы «Минкульт»

13:17, 03 сентября 2026, ПАИ

Программа «Минкульт» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 3 сентября, в 14:00. Гостьей студии станет директор городской библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко.

Речь пойдёт о том, как живёт и развивается псковская Василёвка в обновлённом здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Теперь это не просто библиотека – тут целый мир: туристический центр, интерактивный музей с историей, студия звукозаписи, кафе с панорамным видом, кинозалы, залы для встреч, выставки и креативные уголки. Самое интересное – как умудряются совмещать классическую библиотеку с таким современным хозяйством? Какие у них планы на будущее? И что готовят на фестиваль «Книжная яблоня»?

Об этом и не только слушайте в эфире программы «Минкульт» в 14:00. Видеотрансляция – на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».