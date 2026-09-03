Без леса и магазина: псковичка устроила грибную ферму дома

13:17, 03 сентября 2026, ПАИ

Жительница Псковской области Анастасия Лебедева выращивает вешенки прямо у себя в квартире. Идею домашней грибной фермы ей подсказала коллега, долгое время жившая в Узбекистане, где, по её словам, грибы выращивали даже в старых газетах, пишет «Псковская правда».

Свой первый урожай Анастасия Лебедева готовит на субстрате из шелухи от семечек. Мицелий она заказала в специализированном интернет-магазине. Перед посадкой шелуху прокипятили в термоустойчивом пакете, а после остывания добавили грибницу. В пакете сделали небольшие надрезы, через которые должны появиться грибы. Всё это поместили в ящик с вырезанной сердцевиной. На всех этапах требовалась стерильность – стол, руки и инструменты обрабатывали спиртом.

Для роста вешенкам свет не нужен, поэтому ящик поставили в комнате подальше от прямых солнечных лучей. Первые шляпки, которые выглядят как белая пушистая плесень, появляются через 12 дней. Когда они проклёвываются, грибы начинают опрыскивать до шести-семи раз в день. Полноценный урожай можно снимать через 20–30 дней. С одной грибницы в течение года получают две-три волны урожая.

Анастасия Лебедева отмечает, что лисички, подосиновики и трюфели дома не приживутся, а вешенки, опята и шампиньоны неприхотливы. Выращенные грибы она планирует жарить. В дальнейшем хочет попробовать выращивать шампиньоны, а также посадить вешенки в листья.

Ранее жительница Бежаницкого района Псковской области запечатлела необычный природный феномен: гриб, произрастающий на другом грибе. Снимком уникальной находки она поделилась с редакцией районной газеты.