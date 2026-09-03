В Псковской области продают историческую богадельню XIX века

13:28, 03 сентября 2026, ПАИ

Инвесторам предлагают приобрести исторический памятник Порхова «Богадельня», построенный в середине XIX века. Извещение размещено на платформе «Земля. Дом.РФ».

Согласно истории здания, предприниматель и благотворитель Василий Жуков открыл в 1843 году в Порхове общественный банк и пожертвовал 10 тысяч рублей на создание богадельни.

Само здание представляет интерес с архитектурной и исторической точек зрения. Вместе с бывшим детским приютом дом образует единый комплекс в составе исторической застройки центра Порхова, является памятником истории города.

Площадь здания составляет 506 квадратных метров, вместе с ним инвестору предлагают взять в аренду участок площадью 0,04 гектара. Объект культурного наследия расположен в центральной части Порхова, на проспекте 25 Октября, 3.

Здание имеет высокую транспортную доступность: в 94 метрах от него расположена автобусная остановка, в 510 метрах – автостанция, а в 1,8 километра – железнодорожная станция «580». Объект подходит для коммерческого использования. Начальная цена объекта составляет 545 тысяч рублей (664,9 тысячи рублей с НДС).

Отмечается, что для инвесторов, восстанавливающих объекты культурного наследия, действуют льготные кредиты.

Ранее сообщалось, что администрация Порховского муниципального округа 11 сентября планирует провести торги по продаже дворцового ансамбля князя Дондукова-Корсакова.