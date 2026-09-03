Лишать ребёнка активной школьной жизни ни в коем случае нельзя – Юлия Колбасова

13:24, 03 сентября 2026, ПАИ

Является ли участие школьников в общественных объединениях полезной перезагрузкой или дополнительной нагрузкой, рассказала региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой в четверг, 3 сентября.

«Участие школьников в общественных объединениях помогает, даёт стержень уверенности, лидерства, и, естественно, в дальнейшем в жизни это всё обязательно пригодится. Это социализация, хотя, конечно, учёба также важна и необходима, мы понимаем, что без этого никак. Но лишать ребёнка той социальной активности, активной школьной жизни, которая запомнится на всю жизнь и станет ростком, ни в коем случае нельзя», – отметила Юлия Колбасова.

По словам гостьи программы, ребёнка обязательно нужно поддерживать в этом направлении и помогать найти тот кружок, тот вектор развития, который ему наиболее подойдёт, где, с одной стороны, ему будет комфортно, а с другой – он будет развиваться. Ведущая программы Елена Синёва также заметила, что на сегодняшний день в школах действительно стараются создать среду максимального самовыражения ребёнка, поиска своего «я» и сильных сторон личности.

Региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области напомнила, что с восьми лет ребёнок вправе вступать в детские общественные объединения, а с 14 лет – в молодёжные. Одно из таких объединений детей и молодёжи – «Движение первых». Эта организация, по словам Юлии Колбасовой. предоставляет максимум условий для развития ребёнка.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.