Расписание автобусов на садоводческие товарищества изменится в Пскове
В расписание автобусов на садоводческие товарищества в Пскове вносятся сезонные изменения, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
Причиной корректировки стало сокращение светового дня. Новый график начнёт действовать 5 сентября.
Ознакомиться с расписанием можно в соответствующем разделе на сайте «Псковпассажиравтотранса». Для этого на главной странице сайта нужно выбрать вкладку «Расписание» и перейти в подраздел «Садоводческие товарищества».
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