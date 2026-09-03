Расписание автобусов на садоводческие товарищества изменится в Пскове

13:29, 03 сентября 2026, ПАИ

В расписание автобусов на садоводческие товарищества в Пскове вносятся сезонные изменения, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Причиной корректировки стало сокращение светового дня. Новый график начнёт действовать 5 сентября.

Ознакомиться с расписанием можно в соответствующем разделе на сайте «Псковпассажиравтотранса». Для этого на главной странице сайта нужно выбрать вкладку «Расписание» и перейти в подраздел «Садоводческие товарищества».