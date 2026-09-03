«Чтобы дети были услышаны»: Юлия Колбасова – об институте советников директоров по воспитанию

13:09, 03 сентября 2026, ПАИ

Как в псковских школах работает институт советников директоров по воспитанию, рассказала региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой в четверг, 3 сентября.

«Советники директоров по воспитанию – это те люди, которые должны помочь, направить и сделать воспитательный процесс эффективным так, чтобы дети были услышаны, могли раскрыть свой потенциал и свои инициативы», – объяснила Юлия Колбасова.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» также помогает в этой работе, чтобы основные постулаты образования были реализованы правильно. «К сожалению, мы встречаемся с тем, что многие формы воспитания становятся уже не эффективны. Они утратили свою актуальность, потому что дети меняются. Соответственно, советник – это тот человек, который идёт в ногу со временем, основываясь на традиционные духовно-нравственные ценности, делает воспитание доступным, интересным и эффективным», – отметила гостья студии и добавила, что советник помогает как родителям, так и детям.

В новых формах воспитания, по словам эксперта, важны индивидуальные особенности ребёнка, его потенциал – кружки и секции подбирают по его заинтересованности, а если нет успеха в обучении, то стоит попробовать раскрыть социальные навыки. А ещё советники директоров по воспитанию помогают ребятам включаться в различные всероссийские конкурсы и проекты.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.