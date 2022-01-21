Псков вошёл в десятку популярных направлений из Санкт-Петербурга на зиму и весну

13:02, 21 января 2022, ПАИ

Псков вошёл в десятку популярных железнодорожных направлений из Санкт-Петербурга на зиму и весну, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Из Санкт-Петербурга до конца зимы почти 60% путешествий на поездах запланировано в Москву. Также в топ-10 популярных направлений из Северной столицы входят Псков (2,4% от всех поездок), Тверь, Петрозаводск, Ярославль, Ростов-на-Дону, Белгород, Сортавала, Вологда и Нижний Новгород.

Средний чек за железнодорожный билет в Санкт-Петербург до конца зимы составляет 2,6 тыс. рублей в одну сторону. Самые бюджетные направления из топ-10 – это Псков и Сортавала. В Псков билет в среднем обходится в 828 рублей, в Сортавалу - 747 рублей.

Весной путешественники из Санкт-Петербурга на поездах собираются в Москву, Апатиты, Тверь, Тулу, Псков (средний чек - 1 239 рублей), Нижний Новгород, Адлер, Елец, Ярославль и Сортавалу.