Пассажирка автомобиля госпитализирована в результате ДТП с фурой в Островском районе
Пассажирка автомобиля госпитализирована в результате ДТП с фурой в Островском районе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил начальник ОГИБДД ОМВД Островского района.
В 7:00 за деревней Дуловка Островского района на трассе Санкт-Петербург — Невель, по предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь в сторону Пскова из Острова, не учел скорость движения и совершил столкновение с идущей впереди автомашиной DAF с полуприцепом.
В результате столкновения пострадала пассажирка легкового автомобиля, которую госпитализировали сотрудники скорой помощи с предварительным диагнозом «ушиб грудной клетки и перелом ребер».
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, ДПС и служба пожарной части Островского района. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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