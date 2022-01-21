Пассажирка автомобиля госпитализирована в результате ДТП с фурой в Островском районе

13:02, 21 января 2022, ПАИ

Пассажирка автомобиля госпитализирована в результате ДТП с фурой в Островском районе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил начальник ОГИБДД ОМВД Островского района.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В 7:00 за деревней Дуловка Островского района на трассе Санкт-Петербург — Невель, по предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь в сторону Пскова из Острова, не учел скорость движения и совершил столкновение с идущей впереди автомашиной DAF с полуприцепом.

В результате столкновения пострадала пассажирка легкового автомобиля, которую госпитализировали сотрудники скорой помощи с предварительным диагнозом «ушиб грудной клетки и перелом ребер».

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, ДПС и служба пожарной части Островского района. Обстоятельства произошедшего выясняются.