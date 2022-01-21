Писатель и переводчик Анатолий Найман скончался в возрасте 85 лет

13:13, 21 января 2022, ПАИ

В возрасте 85 лет скончался поэт, писатель и переводчик Анатолий Найман. Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на его приемную дочь, литературного критика и журналистку Анну Наринскую.

О причинах смерти поэта не сообщается, но 18 января Наринская сообщила о его госпитализации после обширного инсульта.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Он был известен как автор сборника стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу». Был литературным секретарем Анны Ахматовой в последние годы ее жизни, позже написал книгу воспоминаний «Рассказы об Анне Ахматовой».

Найман занимался переводом и Бродского — в 2020 году было опубликовано ранее неизвестное стихотворение поэта под названием Fast-shrift for George L.Klin.