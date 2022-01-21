Сотрудники банка в Великих Луках спасли девушку от мошенников

13:25, 21 января 2022, ПАИ

В Великих Луках банковские сотрудники спасли девушку от мошенников, отказав в выдаче кредита. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

19 января 24-летней великолучанке позвонил незнакомый гражданин, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что некие злоумышленники будто бы намереваются незаконно оформить на нее кредит. И чтобы этого избежать, предложил девушке незамедлительно самой взять кредит и перевести полученную наличность на указанный им счет. Обещал, что позднее эти деньги ей вернут.

Девушка последовала указаниям незнакомца и обратилась за кредитом в финансовое учреждение. Она рассчитывала получить около 300 тысяч рублей, которые потом, как показывает практика, оказались бы у мошенников в кармане. Однако банковские работники внимательно проанализировали ситуацию и в кредите заявительнице отказали.