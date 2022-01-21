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Соцсфера

6,5 млрд рублей социальных выплат получили псковичи в 2021 году

Порядка 6,5 млрд рублей социальных выплат получили жители Псковской области в 2021 году. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева во время эфира на одной из псковских радиостанций, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Евстигнеева отметила, что все задачи 2021 года, которые были поставлены перед органами социальной защиты, были выполнены полностью.

«Мы предоставляем меры социальной поддержки для 350 тысяч жителей региона, которые получают различные выплаты, и в прошлом году на эти цели было предусмотрено порядка 6,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, добавила спикер. – Более половины жителей Псковской области обеспечиваются мерами социальной поддержки. Это, конечно же, хорошо, потому сейчас меры социальной поддержки направлены на тех граждан, которым именно эта помощь нужна».

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