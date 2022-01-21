Дед Мороз исполнил мечты пяти участников акции «Ёлка желаний» из Пскова и Печор
В рамках акции «Ёлка желаний» Дед Мороз исполнил мечты пяти детей из Пскова и Печор, сообщили Псковскому агентству информации участники мероприятия.
Воспитанница печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 15-летняя Анастасия мечтала о большом плюшевом медведе. Проживающая в том же центре 12-летняя Валентина хотела побывать в дельфинарии и увидеть морских обитателей. Дед Мороз исполнил их желания.
Кроме того, в учреждении состоялся праздник. Зимний волшебник водил с ребятами хороводы, они пели и танцевали.
Также он посетил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Здесь 12-летнему Вадиму вручили заветный подарок - мобильный телефон, а 14-летняя Мария получила гитару.
Проживающей на Рижском проспекте 4-летней Даше Дед Мороз подарил тюбинг.
Акция «Ёлка желаний» проходит в Пскове третий год подряд. В ней участвуют дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и воспитанники социальных учреждений. Любой желающий может исполнить их материальные и нематериальные желания.
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