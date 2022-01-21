Дед Мороз исполнил мечты пяти участников акции «Ёлка желаний» из Пскова и Печор

14:21, 21 января 2022, ПАИ

В рамках акции «Ёлка желаний» Дед Мороз исполнил мечты пяти детей из Пскова и Печор, сообщили Псковскому агентству информации участники мероприятия.

Воспитанница печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 15-летняя Анастасия мечтала о большом плюшевом медведе. Проживающая в том же центре 12-летняя Валентина хотела побывать в дельфинарии и увидеть морских обитателей. Дед Мороз исполнил их желания.

Кроме того, в учреждении состоялся праздник. Зимний волшебник водил с ребятами хороводы, они пели и танцевали.

Также он посетил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Здесь 12-летнему Вадиму вручили заветный подарок - мобильный телефон, а 14-летняя Мария получила гитару.

Проживающей на Рижском проспекте 4-летней Даше Дед Мороз подарил тюбинг.

Акция «Ёлка желаний» проходит в Пскове третий год подряд. В ней участвуют дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и воспитанники социальных учреждений. Любой желающий может исполнить их материальные и нематериальные желания.