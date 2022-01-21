Итоги всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
21 января в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая итогам всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках.
Сколько наград турнира осталось в нашем регионе? Как реализуется областной проект «Самбо в школу»? Каковы планы самбистов на предстоящий сезон? На эти и другие вопросы ответят председатель федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский, а также спортсмены Виктория Ордина и Никита Козловский.
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