Итоги всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

14:05, 21 января 2022, ПАИ

21 января в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая итогам всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках.

Сколько наград турнира осталось в нашем регионе? Как реализуется областной проект «Самбо в школу»? Каковы планы самбистов на предстоящий сезон? На эти и другие вопросы ответят председатель федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский, а также спортсмены Виктория Ордина и Никита Козловский.