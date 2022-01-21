Борис Елкин призвал псковских бизнесменов согласовывать вывески с администрацией города

14:13, 21 января 2022, ПАИ

Сити-менеджер Пскова Борис Елкин в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте призвал псковских бизнесменов согласовывать вывески своих организаций с администрацией города.

Борис Елкин напомнил, что в 2021 году началась работа по согласованию вывесок в центральной части города, и отметил, что в этом году было много вопросов по этому поводу. По его словам, некоторые бизнесмены восприняли требования двояко и не согласовали изменения с администрацией, что привело к выдаче предписаний на демонтаж вывесок.

«Просим всех представителей бизнеса обратиться в администрацию города Пскова, чтобы согласовать вывески», – сообщил сити-менеджер и отметил, что на данный момент организаций, которые еще не привели в порядок вывески, достаточно много.

«Это никакая не прихоть, это законное требование, которое вы должны выполнять», – подчеркнул Борис Елкин.