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Общество

До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью

22 января в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой снег, ночью местами умеренный. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью -10…-5 градусов, днем -6…-1 градус. Атмосферное давление ниже нормы.

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