До -10 градусов упадёт температура в Псковской области предстоящей ночью
22 января в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдёт небольшой снег, ночью местами умеренный. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью -10…-5 градусов, днем -6…-1 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
21 января 2022
Борис Елкин призвал псковских бизнесменов согласовывать вывески с администрацией города