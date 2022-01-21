140 самбистов собрали всероссийские соревнования в Великих Луках

14:52, 21 января 2022, ПАИ

140 человек из 23 регионов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по самбо, посвященных подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, которые прошли в Великих Луках. Об этом сообщил председатель федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 января.

По его словам, конкуренция была хорошая. 8 человек стали победителями данного турнира. 6 спортсменов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. «Надеемся в следующем году повысить планку», - отметил Дмитрий Алекминский.

Он добавил, что спортсмены из Псковской области выступили достойно. «В регионе много спортивных ребят и девчонок», - сказал председатель федерации.