Мужчина в Печорском районе пытался незаконно попасть в Эстонию через лес

15:21, 21 января 2022, ПАИ

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали россиянина при попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленных международных пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе населенного пункта Мурашкино, вблизи государственной границы, пограничники выявили и задержали 48-летнего мужчину, который направлялся в сторону Эстонии. В ходе опроса выяснилось, что молодой человек планировал транзитом через Эстонию попасть в Польшу. Мужчина направился через лес к государственной границе, где был задержан псковскими пограничниками.

Мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафа.