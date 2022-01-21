Профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Островского района

15:22, 21 января 2022, ПАИ

Профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

От профсоюзной стороны подпись под документом поставила председатель координационного совета профорганизаций Островского района Любовь Семёнова, со стороны администрации – глава района Дмитрий Быстров. Гарантом соглашения выступил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Делегацию профсоюзов представили руководители отраслевых профсоюзов народного образования и науки, потребительской кооперации и предпринимательства, государственных учреждений и общественного обслуживания, культуры, жизнеобеспечения, связи, инновационных и малых предприятий, радиоэлектроники.

Перед подписанием соглашения стороны смогли обсудить проблемные моменты по учреждениям и организациям своих отраслей. Были затронуты темы подвоза учеников и педагогов к образовательным учреждениям, реализация федеральных отраслевых соглашений, коллективно-договорная кампания, кадровый вопрос и другие. В облсовпрофе отметили, что глава района открыт к сотрудничеству, знает проблемы трудовых коллективов, настроен на тесный диалог с профсоюзным сообществом. «Многие вопросы, которые были подняты, не могут быть решены сиюминутно, и на это есть разные причины: отсутствие должного финансирования, вопросы полномочий», - добавили в организации.

«Мы договорились в режиме тесного взаимодействия проработать каждый вопрос, где это необходимо, привлечь соответствующие комитеты и управления областной администрации, законодательное собрание, органы надзора, профессиональное и экспертное сообщество. По итогу подписания соглашения у нас стало больше механизмов для эффективной профсоюзной работы, мы совершенно чётко идём по пути усиления роли социального партнёрства», – заявил Игорь Иванов.