Почти 740 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

15:24, 21 января 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 737 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 739 326, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 73 596 человек, 69 326 пациентов выздоровело, 1 374 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.