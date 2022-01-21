Почти 740 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
За последние сутки в Псковской области провели 1 737 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 739 326, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 73 596 человек, 69 326 пациентов выздоровело, 1 374 человека умерли.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Василий Осипов главам муниципалитетов: За реализацию нацпроектов нужно браться без раскачки