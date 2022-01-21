В 34 школах Псковской области реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу»

15:34, 21 января 2022, ПАИ

В 34 школах Псковской области продолжается Всероссийский проект «Самбо в школу». Об этом рассказал председатель региональной федерации самбо Дмитрий Алекминский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 января.

Проект совместно реализуют Всероссийская федерация самбо и администрация Псковской области. Курирует эту работу директор Клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров.

По словам Дмитрия Алекминского, в каждой из 34 школ есть борцовский ковер. Он представляет собой 72 мата и покрытие. На время занятий в спортивных залах ковер разворачивают, а после секции демонтируют.

Педагогический состав проходил переподготовку на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. «В настоящее время еще несколько школ подали заявки на участие в проекте», - добавил председатель федерации самбо Псковской области.