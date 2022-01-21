В 34 школах Псковской области реализуется Всероссийский проект «Самбо в школу»
В 34 школах Псковской области продолжается Всероссийский проект «Самбо в школу». Об этом рассказал председатель региональной федерации самбо Дмитрий Алекминский на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 января.
Проект совместно реализуют Всероссийская федерация самбо и администрация Псковской области. Курирует эту работу директор Клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Владимир Владимиров.
По словам Дмитрия Алекминского, в каждой из 34 школ есть борцовский ковер. Он представляет собой 72 мата и покрытие. На время занятий в спортивных залах ковер разворачивают, а после секции демонтируют.
Педагогический состав проходил переподготовку на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. «В настоящее время еще несколько школ подали заявки на участие в проекте», - добавил председатель федерации самбо Псковской области.
С каким чувством вы вспоминаете студенческие годы?
Победительница всероссийского турнира по самбо Виктория Ордина рассказала, как пришла в спорт
Итоги всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)