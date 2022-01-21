Родители подростков посетили мастер-класс службы семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ

15:36, 21 января 2022, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ организовала мастер-класс «Методика физического воспитания ребёнка подросткового возраста», в котором приняли участие родители тинейджеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Консультант службы, старший преподаватель кафедры физической культуры и здоровьесбережения Ирина Колбасова поделилась с участниками знаниями и практическими умениями в выполнении физических упражнений вместе с ребёнком в домашних условиях, а также рассказала о пользе физической культуры для подростков.

«Мероприятие показало, что проблема физического воспитания ребёнка актуальна не только в рамках деятельности образовательного учреждения, но и в кругу семьи. Особенно в период пандемии родители обеспокоены ухудшением осанки детей, а также снижением уровня их активности», - отметили в пресс-службе.

Регулярное проведение подобных мастер-классов станет одним из основных направлений деятельности специалистов.

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ создана при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование».

Записаться на консультацию к специалисту можно по телефону: +7 (951) 750-63-19.