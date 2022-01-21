Победительница всероссийского турнира по самбо Виктория Ордина рассказала, как пришла в спорт

16:16, 21 января 2022, ПАИ

Псковичка Виктория Ордина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 21 января рассказала, как пришла в самбо. По её словам, в возрасте шести лет она попала на соревнования по самбо. Эта борьба ей настолько понравилась, что Вика попросила маму записать её в секцию. «С тех пор я в спортивной школе «Мастер», а было это почти 12 лет назад», - призналась спортсменка.

Отметим, на Всероссийских соревнованиях по самбо в Великих Луках 15-16 января кандидат в мастера спорта Виктория Ордина завоевала золотую медаль в категории «54 килограмма». Спортсменка провела две схватки, в которых одержала победу ввиду явного преимущества.