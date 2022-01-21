Псковский танцевальный клуб «Рио-Рита» переехал в Дом офицеров

16:24, 21 января 2022, ПАИ

Танцевальный клуб «Рио-Рита» переехал в зал в Доме офицеров. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин отметил, что в зале специально для новоселов был проведён ремонт. Напомним, раньше «Рио-Рита» располагался в «Таблетке» в Летнем саду. Вопрос предоставления помещения для танцевального клуба обсуждался в администрации Пскова.

«Для муниципалитета было важно сохранить «Рио-Рита». Это уникальный коллектив, который объединил более 100 псковичей серебряного возраста. Для многих из них он стал вторым домом, местом, где отдыхает душа и тело», - подчеркнул глава администрации города, поздравив коллектив с новосельем и пожелав участникам крепкого здоровья и творческих успехов.