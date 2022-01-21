Объекты нацпроекта БКД 2022 года названы в Псковской области

16:32, 21 января 2022, ПАИ

В 2022 году планируется отремонтировать более 200 километров дорог Псковской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В числе значимых, транспортно-востребованных участков автомобильных дорог – ремонт автомобильной дороги граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск (протяженностью около 11,2 километра), ремонт дороги Великие Луки – Усвяты в Куньинском, Усвятском районах (протяженностью порядка 16 километров). Продолжится ремонт дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье (протяженностью более 14,7 километра).

В план вошёл и ремонт участков дороги Новгородка – Пушкинские Горы (протяженностью 12 километров), ремонт дороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией (протяженностью 19 километров).

Также планируется отремонтировать участок дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево в Гдовском районе (протяженностью 11,054 километра), дороги Старый Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе (протяженностью порядка 13,5 километра) и другие.

Будут продолжены работы по приведению в нормативное состояние участков улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения, вошедших в Псковскую городскую агломерацию. В Пскове это ремонт Рижского проспекта (на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской), ремонт улицы Труда (участок от дома № 4 на улице Труда до улицы Текстильной) и другие. Также в планах отремонтировать дорогу Горохово – Забелино в Печорском районе (протяженностью 7,1 километра), Изъядиново – Юрчане в Островском районе (протяженностью более 6,3 километра), Палкино – Харино в Палкинском районе (протяженностью порядка три километра).