Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Объекты нацпроекта БКД 2022 года названы в Псковской области

В 2022 году планируется отремонтировать более 200 километров дорог Псковской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В числе значимых, транспортно-востребованных участков автомобильных дорог – ремонт автомобильной дороги граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск (протяженностью около 11,2 километра), ремонт дороги Великие Луки – Усвяты в Куньинском, Усвятском районах (протяженностью порядка 16 километров). Продолжится ремонт дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье (протяженностью более 14,7 километра).

В план вошёл и ремонт участков дороги Новгородка – Пушкинские Горы (протяженностью 12 километров), ремонт дороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией (протяженностью 19 километров).

Также планируется отремонтировать участок дороги Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево в Гдовском районе (протяженностью 11,054 километра), дороги Старый Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе (протяженностью порядка 13,5 километра) и другие.

Будут продолжены работы по приведению в нормативное состояние участков улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения, вошедших в Псковскую городскую агломерацию. В Пскове это ремонт Рижского проспекта (на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской), ремонт улицы Труда (участок от дома № 4 на улице Труда до улицы Текстильной) и другие. Также в планах отремонтировать дорогу Горохово – Забелино в Печорском районе (протяженностью 7,1 километра), Изъядиново – Юрчане в Островском районе (протяженностью более 6,3 километра), Палкино – Харино в Палкинском районе (протяженностью порядка три километра).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

21 января 2022

Более 100 контейнеров для ТКО отремонтировал «Экопром» в январе
21 января 2022

Василий Осипов главам муниципалитетов: За реализацию нацпроектов нужно браться без раскачки
21 января 2022

27 января в Псковской области пройдет акция «Хлеб той зимы»
21 января 2022

В «Авито» прокомментировали ситуацию с продажей даты свадьбы 22 февраля
21 января 2022

Объекты нацпроекта БКД 2022 года названы в Псковской области
21 января 2022

«Игра в кальмара» и ночное катание на коньках: как в ПсковГУ отметят День студента
21 января 2022

Устремленные к знаниям: три истории аспирантов ПсковГУ
21 января 2022

Почти 740 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...