Итоги всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках.
Для вас мы узнали:
- 140 человек из 23 регионов приняли участие во всероссийских соревнованиях по самбо в Великих Луках;
- на соревнованиях восемь псковских самбистов завоевали золотые медали, шесть спортсменов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта;
- в 34 школах Псковской области реализуется всероссийский проект «Самбо в школу»;
- в спортивно-оздоровительную группу секции самбо можно приводить детей с пяти лет;
- современные дети инертны и слабы. Некоторых приходится учить приседать.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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