Итоги всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках обсудили в медиацентре ПАИ

16:48, 21 января 2022, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках.

Для вас мы узнали:

140 человек из 23 регионов приняли участие во всероссийских соревнованиях по самбо в Великих Луках; на соревнованиях восемь псковских самбистов завоевали золотые медали, шесть спортсменов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта; в 34 школах Псковской области реализуется всероссийский проект «Самбо в школу»; в спортивно-оздоровительную группу секции самбо можно приводить детей с пяти лет; современные дети инертны и слабы. Некоторых приходится учить приседать.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.