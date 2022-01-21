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Итоги всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам всероссийских соревнований по самбо в Великих Луках.

Для вас мы узнали:

  1. 140 человек из 23 регионов приняли участие во всероссийских соревнованиях по самбо в Великих Луках;
  2. на соревнованиях восемь псковских самбистов завоевали золотые медали, шесть спортсменов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта;
  3. в 34 школах Псковской области реализуется всероссийский проект «Самбо в школу»;
  4. в спортивно-оздоровительную группу секции самбо можно приводить детей с пяти лет;
  5. современные дети инертны и слабы. Некоторых приходится учить приседать.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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