Псковских водителей просят быть осторожнее в связи с переменой погоды

16:55, 21 января 2022, ПАИ

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В Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области призывают водителей быть осторожнее в связи с неустойчивым характером погоды.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства со ссылкой на Псковский гидрометцентр, в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. «Главная опасность при этом - смена температуры с оттепели на заморозки и обратно, что создает благоприятные условия для возникновения гололедицы», - пояснили в ГИБДД.

В связи с прогнозируемыми изменениями погодных условий на территории области возможно осложнение дорожной обстановки. «В зимний сезон темнеет рано, видимость на дорогах заметно ухудшается. А тёмное время суток требует от каждого участника дорожного движения - и пешехода, и водителя - повышенного внимания. Это трудное время и для ходьбы, и для поездок», - подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать манёвры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечивать свою видимость на дорогах в темное время суток с помощью световозвращающих элементов на одежде.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения в любое время года, особенно в непогоду.