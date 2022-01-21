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Общество

27 января в Псковской области пройдет акция «Хлеб той зимы»

27 января в Псковской области в этом году в седьмой раз пройдёт акция «Хлеб той зимы». Мероприятие посвящено годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники акции смогут познакомиться с жизнью блокадного города — увидеть репринты газет и партизанских листовок военного времени, ознакомиться с агитационными плакатами, получить на руки хлебную карточку и попробовать заветные 125 грамм хлеба, испеченного по специальному рецепту, приближенному к блокадному времени.

В Пскове акция пройдет в двух локациях. С 11:00 до 13:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке будет развернут пункт «Полевой почты». В нем все желающие смогут пройти мастер-класс по письму чернильной ручкой и подписать репринт открытки 40-х годов.
Затем, с 14:00 до 18:00 в центре города, на пересечении улиц Пушкина и Ленина, будет работать интерактивная площадка, визуализирующая главные символы периода блокады. Посетители смогут посетить пункт выдачи хлеба, почитать военную прессу, агитационные и информационные плакаты, а также послушать седьмую симфонию, ставшую символом осажденного города.

В этом году акция также пройдет в Великих Луках, Порховском, Плюсском, Невельском и Опочецком районах.

Мероприятие реализуется псковским региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Псковской региональной общественной молодежной организацией «Вечевой Орден» и пройдёт при поддержке Управления культуры администрации города Пскова, комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, Псковской областной универсальной научной библиотеки, военно-патриотического центра «Патриот» и типографии «Псковское возрождение».

Блокада Ленинграда продолжалась более двух с половиной лет. В нечеловеческих условиях — без пищи, воды и тепла защитники города продержались 872 дня. Осаду вела германская группа армий «Север» при помощи финских войск на Восточном фронте Второй мировой войны. По разным оценкам блокада унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 млн человек. Пострадали исторические и культурные памятники, были безвозвратно утеряны ценные музейные экспонаты.

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