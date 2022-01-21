Более 100 контейнеров для ТКО отремонтировал «Экопром» в январе

17:28, 21 января 2022, ПАИ

За последние две недели января 103 контейнера для ТКО были отремонтированы филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Для специалистов контейнерного парка регоператора этот год начался с обильного ремонта контейнеров, которые были повреждены за новогодние праздники. В основном скинутые с верхних этажей бутылки выбивали днище баков, а накиданный сверху мусор усугублял ситуацию тем, что приводил треснувшие стенки в негодность.

«На данный момент бригада сотрудников работает в ежедневном режиме, обрабатывая все поступающие от УК и сотрудников наших отделов заявки на ремонт», - рассказали в филиале ООО «Экопром».