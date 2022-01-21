Более 1,1 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

17:46, 21 января 2022, ПАИ

1 161 288 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 248,7 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 614 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 987 774 случая заболевания коронавирусом, 9 975 052 человека выздоровело, 324 752 – умерло.