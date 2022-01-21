МЧС опровергло информацию о готовящихся учебных эвакуациях жилых домов в Псковской области

17:36, 21 января 2022, ПАИ

В региональном ГУ МЧС России опровергли информацию о проведении пробной эвакуации граждан из жилых помещений, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

В частности, жителей просят взять с собой документы, еду на несколько дней, вещи и запереть дома.

Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Проведение тренировок по эвакуации населения на территории населенных пунктов Псковской области без наличия на то веских оснований не проводится.

«Никакие массовые учения или тренировки по эвакуации гражданских лиц на территории Псковской области сейчас не проводятся и не планируются проводиться в ближайшее время», - сообщили в МЧС.

Такая же информация о псевдоэвакуациях сейчас распространяется и по другим регионам России. Псковичей призвали не верить фейкам и всегда проверять информацию в официальных органах и ведомствах.