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Общество

24 января отмечается Международный день эскимо

24 января отмечается Международный день эскимо, пишет calend.ru.

В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо. Это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт, но днём рождения эскимо принято считать именно 24 января.

Само слово «эскимо», опять же по одной из версий, пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», по аналогии, и получило такое название. Первое эскимо было без деревянной палочки, она появилась только в 1934 году.

В Советском Союзе эскимо стали продавать, по одной из версий, по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 кг (!) мороженого. В 1937 году на Московском хладокомбинате номер 8 была введена в строй первая крупнейшая по тем временам фабрика мороженого мощностью 25 тонн в сутки (до этого мороженое производилось кустарным методом).

С годами состав и вид эскимо менялся. Сегодня представлен широкий ассортимент мороженого.

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