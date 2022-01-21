Две иномарки столкнулись в Печорском районе

18:00, 21 января 2022, ПАИ

Две иномарки столкнулись 21 января в Печорском районе, сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».

Авария произошла около 9:30 на 14-м км автодороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры.

49-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и врезался в «Вольво», за рулём которого находился мужчина 1980 года рождения.

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Корреспондент районной газеты отметил, что «Фольксваген» пошёл на обгон в зоне действия запрещающего знака. В результате столкновения автомобили получили технические повреждения. Люди не пострадали.

На момент ДТП водители автомобилей были трезвы. Оба участника аварии проживают в Печорском районе.